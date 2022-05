Nach Beschwerde an Genthins Chef Matthias Günther: Paplitzer Ortsbürgermeister vor Rücktritt

Die Ortschaft Paplitz ist bald ohne Ortschef Stefan Ohle kündigt an, seine Aufgaben niederzulegen. Gespräche mit der Stadtverwaltung in dieser Woche.

Bei der Einweihung des Spielplatzes 2018 war die Welt noch in Ordnung: Franz Schuster und Stefan Ohle (re.) in Paplitz.

Paplitz - Es war ein Paukenschlag in der 45. Minute der Ortschaftsratssitzung in Paplitz. „Ich werde mein Amt als Ortsbürgermeister niederlegen“, kündigte Ortschef Stefan Ohle (OV Paplitz) zumindest für Außenstehende unvermittelt an. Ein genauer Termin würde in den kommenden Tagen mit der Stadtverwaltung abgesprochen werden.