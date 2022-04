Nach Einschätzung der KV: Zu wenig Hausärzte im Bereich Burg, aber genügend in Genthin

Genthins Bürgermeister Matthias Günther und Stadtrat Horst Leiste gratulieren Dr. Reinhold Widwald zum 65. und dazu, dass er in seiner Praxis in Genthin als HNO-Arzt weiter tätig bleibt.

Burg/Genthin - Im Jahr 2002, so verrät es das Internetlexikon Wikipedia, wurde das erste Mal in Deutschland von einem Ärztemangel gesprochen, also davon, dass die Nachfrage nach ärztlichen Leistungen das vorhandene Angebot übersteigt. Seitdem ist der Ärztemangel Thema in den Medien, zur Zeit auch deshalb, weil Ärzte aus den geburtenstarken 1950er- und 1960er-Jahrgängen nach und nach in den Ruhestand gehen und für Praxen niedergelassener Ärzte sich oft keine Nachfolger finden lassen.