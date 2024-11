In einer Veranstaltung zum Jahrestag des Mauerfalls kamen Zeitzeugen der Wendezeit im Lindenhof zu Wort und berichteten, wie sie den 9. November 1989 in Genthin erlebt haben.

Genthin. - Der Mauerfall vor 35 Jahren und die daraus resultierende Wiedervereinigung Deutschlands ist mitunter das einschneidendste Ereignis der jüngeren Geschichte dieses Landes. Was die Menschen in Genthin an diesem historischen Tag erlebten und getan haben – daran wurde zum Jahrestag des Mauerfalls bei der Veranstaltung „Unverzüglich. Die Nacht in der die Mauer fiel“ im Lindenhof Genthin erinnert.