Spatenstich für den Bau der neuen Kindertagesstätte in Derben. Warum es zwei Jahre dauerte, bis endlich begonnen werden konnte.

Kita-Neubau in Derben

Bürgermeisterin, Ortsbürgermeister, Vertreter der bauausführenden Firma sowie Kinder der aktuellen Kita „Elbschlümpfe“ vollzogen gemeinsam den Spatenstich für die neue Kita in Derben.

Derben - Der erste Spatenstich für die neue Kindertagesstätte „Elbschlümpfe“ in Derben ist vollzogen. Die Grundplanung liegt bei rund 2,5 Millionen Euro. „Nach den ersten vier Ausschreibungen, die schon erfolgt sind, liegen wir voll im Plan“, so Bürgermeisterin Nicole Golz. Gegenwärtig wird das Baufeld freigeräumt. Ziel ist es, dass die neue Kindertagesstätte in etwa einem Jahr fertig sein wird. Die neue Kindertagesstätte wird ihren Namen „Elbschlümpfe“ beibehalten. Sie wird dann auf Antrag des Ortschaftsrates Ferchland aber den Zusatz „Derben/Ferchland“ tragen. Bisher heißt sie nur Derben. Die Ferchländer begründeten dies mit der Tradition.