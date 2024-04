Der 1. Reitertag mit Kreis-Kinder- und Jugendspielen findet am Sonnabend, 13. April, auf dem Reitplatz in Hohenseeden. Rund 90 Nennungen mit etwa 40 bis 45 Reitern liegen vor.

Nachwuchs präsentiert sich in Hohenseeden

Hohenseeden - Der Reitverein Hohenseeden bietet in diesem Jahr neben dem traditionellen Turnier am Himmelfahrtswochenende auch einen Reitertag für die Jugend an.