Neue Fördertöpfe Neubau der Genthiner Feuerwache doch bald möglich?

Das Stadtsäckel Genthins ist so klamm, die Schulden so hoch, dass selbst dringende Sanierungen nicht in Angriff genommen werden können. Ein Kniff ändert das jetzt und Genthin könnte aus prall gefüllten Fördertöpfen schöpfen.