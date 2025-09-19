Sanierungsarbeiten geplant Neue Baustelle an der B107 zwischen Redekin und Jerichow: Das müssen Autofahrer beachten
Vorsicht Autofahrer! Auf der B107 zwischen Redekin und Jerichow gibt es ab Montag, 22. September 2025, eine Baustelle. Alles zu den Arbeiten und deren Folgen - auch für Radfahrer.
19.09.2025, 09:38
Jerichow. - Mit Beeinträchtigungen müssen Verkehrsteilnehmer und Radler ab Montag, 22. September 2025, rechnen, die die B107 zwischen Redekin und Jerichow passieren. Die Arbeiten erstrecken sich über zwei Monate. Das genau ist geplant.