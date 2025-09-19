Sanierungsarbeiten geplant Neue Baustelle an der B107 zwischen Redekin und Jerichow: Das müssen Autofahrer beachten

Vorsicht Autofahrer! Auf der B107 zwischen Redekin und Jerichow gibt es ab Montag, 22. September 2025, eine Baustelle. Alles zu den Arbeiten und deren Folgen - auch für Radfahrer.