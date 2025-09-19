weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Sanierungsarbeiten geplant: Neue Baustelle an der B107 zwischen Redekin und Jerichow: Das müssen Autofahrer beachten

Sanierungsarbeiten geplant Neue Baustelle an der B107 zwischen Redekin und Jerichow: Das müssen Autofahrer beachten

Vorsicht Autofahrer! Auf der B107 zwischen Redekin und Jerichow gibt es ab Montag, 22. September 2025, eine Baustelle. Alles zu den Arbeiten und deren Folgen - auch für Radfahrer.

Von Simone Pötschke 19.09.2025, 09:38
An der B 107 bei Jerichow wird in den kommenden zwei Monaten gebaut.
An der B 107 bei Jerichow wird in den kommenden zwei Monaten gebaut. Foto: SimonePötschke

Jerichow. - Mit Beeinträchtigungen müssen Verkehrsteilnehmer und Radler ab Montag, 22. September 2025, rechnen, die die B107 zwischen Redekin und Jerichow passieren. Die Arbeiten erstrecken sich über zwei Monate. Das genau ist geplant.