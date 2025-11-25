Im Kurpark von Bad Salzelmen steht wieder „Advent im Park“ bevor. Neben Bühnenprogramm und Marktständen können sich die Schönebecker auf eine Schlittschuhbahn freuen.

Im Jahr 2024 lag bei „Advent im Park“ kein Schnee. Möglicherweise sieht das dieses Jahr anders aus.

Schönebeck/Bad Salzelmen. - Manchmal spielt das Wetter bei Presseterminen einfach mit – so auch am Montagvormittag, als Vertreter von Solepark und Stadtwerken vor der Kulisse des schneebedeckten Gradierwerkes die Werbetrommel für „Advent im Park“ rührten. Nächste Woche wird sich der Kurpark nämlich für drei Tage, von Freitag (5. Dezember) bis Sonntag (7. Dezember), in ein Weihnachtsland verwandeln – und die beliebte Schlittschuhbahn ist auch wieder mit dabei.