Aus einiger Entfernung wird deutlich, dass die Wände für den geplanten Drogeriemarkt an der Schollstraße in die Höhe wachsen.

Genthin. - In der Geschwister-Scholl-Straße wächst ein neues Einkaufsgebäude in die Höhe. Seit einigen Monaten sind die Bauarbeiten im vollen Gang. Abgeschlossen werden diese in diesem Jahr aber nicht mehr.

„Wenn alles so läuft wie geplant, wird Ende des Jahres das Dach zu sehen sein“, sagt Anja Ducho von der Fortes GmbH Beteiligungen und Forderungsmanagement in Wusterwitz, die für die Bauarbeiten verantwortlich zeichnet.

Lesen Sie auch: Rossmann zieht um

Erwartet wird von den Beteiligten, dass es mit dem Neubau beständig vorangeht. Im Sommer war es zunächst zu Verzögerungen gekommen, da die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises eine Sicherungsmaßnahme verlangt hatte. Diese war umgehend erfolgt, unter anderem war eine Ramme im Einsatz, die den Boden verdichtete.

Die Wusterwitzer Firma habe eine Konzeption erstellt, mit der alle behördlichen Auflagen in diesem Bereich erfüllt werden können. Somit steht den weiteren Bauarbeiten nichts im Weg. Sollte alles wie geplant laufen, wird mit einer Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr oder Sommer gerechnet.

Lesen Sie auch:Was wird aus Rossmann in Genthin?

„Danach können wir das Gebäude an den Mieter übergeben“, so Anja Ducho. Dieser werde danach mit eigenen Arbeiten, wie dem Verlegen von Leitungen und der Inneneinrichtung des Gebäudes, beginnen. Wahrscheinlich wird dies im Herbst 2024 der Fall sein.

Rossmann hält sich bedeckt

Sicher ist, dass ein Drogeriemarkt einziehen wird. Allerdings sind künftige Betreiber sehr zögerlich mit Informationen. Im Sommer hatten sich Hinweise darauf verdichtet, dass Rossmann der künftige Mieter sein könnte. Das Unternehmen hatte gegenüber der Burger Volksstimme betreffend einer Anfrage zur Einrichtung von Selbst-Scanner-Kassen mitgeteilt, dass noch keine finale Entscheidung über den Umfang des Einsatzes dieser Systeme getroffen worden sei. Denn in Genthin sei zum Jahresende der Umzug der Filiale vorgesehen. Über einen genauen Standort informierte das Unternehmen seinerzeit nicht. Auch nicht, was aus dem bisherigen Standort in der Brandenburger Straße werden könnte.

In der Schollstraße liefen in dieser Woche die Bauarbeiten auf Hochtouren. Mike Fleske

Nach einer erneuten Anfrage vor wenigen Tagen bat eine Rossmann-Sprecherin um Geduld, da zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Informationen gegeben werden könnten. Fest steht allerdings, dass weitere große Unternehmen des Drogeriesektors mit Sicherheit nicht nach Genthin kommen.

So ergaben Anfragen bei den Unternehmen Müller, dm und Dronova klare Absagen, was eine Ansiedlung in Genthin angeht. Zwar machten die Unternehmen alle deutlich, dass man durchaus interessiert an neuen Standorten sei, aber derzeit keine Ansiedlung in Genthin geplant wäre.

Action kommt nicht

Ähnlich äußert sich aktuell auch das Unternehmen „Action“ zu einer Filiale in Genthin: „Grundsätzlich sind wir immer auf der Suche nach attraktiven Standorten im gesamten Bundesgebiet. Dass wir in naher Zukunft eine Filiale in Genthin eröffnen, können wir nicht bestätigen.“

Lesen Sie auch:Action in Sachsen-Anhalt

Action ist ein Kaufhaus, in dem es Alltagsartikel, von Haushaltswaren, Freizeitartikeln bis hin zum Baumarktbereich, gibt.

Die Wurzeln der Märkte liegen in den Niederlanden. Mittlerweile ist das Unternehmen in zahlreichen europäischen Ländern verbreitet und hat auch in Deutschland Fuß gefasst. Nächste Filialen in der Region sind in Magdeburg, Stendal und Brandenburg/Havel.