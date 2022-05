Neue Generation bei der Genthiner Feuerwehr: Stadtwehrleitung ist im Amt

Scheidender Stadtwehrleiter Achim Schmechtig verabschiedet sich mit neuer Kritik am Bürgermeister.

Genthin - Generationswechsel bei der Leitung der Genthiner Feuerwehr. Einstimmig entschied der Stadtrat am Donnerstag, dass die Genthiner Feuerwehr künftig vom neuen Stadtwehrleiter Christian Giese geleitet werden soll. Der 38-Jährige ist seit 2012 Ortswehrleiter in Altenplathow und seit 2016 gleichzeitig stellvertretender Stadtwehrleiter in Genthin.