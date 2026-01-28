Der frisch sanierte Sportplatz an der Berliner Chaussee bietet ab Frühjahr wieder beste Bedingungen: Der SV Chemie Genthin startet in die neue Saison zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens .

Neue Termine: Auf Kurs zum Sportabzeichen in Genthin

Genthin - Mit der Sanierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee ist Genthin um eine attraktive Sportstätte reicher. Die Stadt hat seit diesem jahr den modernsten Sportplatz im Jerichower Land. Nach der großen Eröffnungsfeier im Frühjahr lädt der SV Chemie Genthin auch 2026 zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens ein.