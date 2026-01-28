weather bedeckt
Der frisch sanierte Sportplatz an der Berliner Chaussee bietet ab Frühjahr wieder beste Bedingungen: Der SV Chemie Genthin startet in die neue Saison zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens .

Von Mike Fleske 28.01.2026, 12:15
In Genthiner werden 2026 wieder Sportabzeichen abgenommen.
In Genthiner werden 2026 wieder Sportabzeichen abgenommen. Foto: picture alliance / Jens Wolf/dpa

Genthin - Mit der Sanierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee ist Genthin um eine attraktive Sportstätte reicher. Die Stadt hat seit diesem jahr den modernsten Sportplatz im Jerichower Land. Nach der großen Eröffnungsfeier im Frühjahr lädt der SV Chemie Genthin auch 2026 zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens ein.