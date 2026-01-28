Nachdem Reddeber endlich eine Ampel für mehr Sicherheit erhalten hat, erlebt das Dorf bei Wernigerode 2026 noch eine besondere Premiere. Aber zwei große Sorgen bleiben.

Mehr Sicherheit für Reddeber: Neue Ampel ist da – doch die größten Sorgen bleiben ungelöst

Diese Ampel erleichtert Fußgängern im Wernigeröder Ortsteil Reddeber den Weg aus dem Dorf zur Kindertagesstätte.

Reddeber. - Einen Erfolg im Kampf um mehr Verkehrssicherheit in ihrem Dorf konnten die Reddeberaner Ende 2025 feiern. Seit Dezember erleichtert eine neue Ampel Fußgängern den Weg von Friedhof und Kirche über die Straße Zum Lerchenberg in Richtung Kindertagesstätte „Kleine Strolche“.