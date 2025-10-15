Der SV Chemie hat mehrfachen Grund zum Feiern. Der Verein besteht nicht nur seit 1950, sondern plant schon neue Aktionen für das Jahr 2026.

Chemie Genthin feiert sein 75-Jähriges mit guten Nachrichten zum Sportplatz

Bürgermeisterin Dagmar Turian überreichte Vereinschef Michael Fehre einen Baumkuchen mit dem Emblem des SV Chemie.

Genthin - 75 Jahre gibt es den mitgliederstärkesten Verein der Stadt Genthin. Am 4. Oktober 1950 gründete sich die BSG Chemie Genthin, aus der nach der Wende der SV Chemie Genthin wurde. Mit heute 1050 Mitgliedern ist er zudem einer der größten Vereine im Jerichower Land.