Schlagenthin - Ein großer Tag kommt auf die evangelische Kirchengemeinde Schlagenthin zu.

Pfarrer Alexander Schwartz (35) wird in einem Gottesdienst am kommenden Sonntag, 6. August, um 14 Uhr in sein Amt eingeführt.

Im Anschluss daran gibt es bei Kaffee und Kuchen eine gute Gelegenheit für den neuen Pfarrer und für die Kirchengemeinde, sich miteinander näher bekannt zu machen.

„Wir hoffen natürlich, dass viele Gemeindeglieder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen“, wirbt Katrin Hertwig vom Gemeindekirchenrat um eine rege Teilnahme.

Im aktuellen Gemeindebrief der Kirchspiele Nitzahn und Stremme kommt der neue Pfarrer von Schlagenthin der Bitte nach, sich im Vorfeld seiner offiziellen Amtseinführung noch einmal vorzustellen. Alexander Schwartz wird zu 75 Prozent als Kreisgemeindepädagoge im Wirkungskreis Genthin und Ziesar tätig sein sowie zu 25 Prozent die Pfarrstelle in dem Stremmedorf besetzen.

Nach seinem Studium in Berlin und Kiel war Schwartz in Klein Schwechten (Landkreis Stendal) als Pfarrer im Entsendungsdienst tätig, der die ersten Dienstjahre umfasst. In Klein Schwechten habe er, schreibt Alexander Schwartz im Gemeindebrief, vier Jahre lang „mit vierzig Kirchenältesten in fünf Gemeindekirchenräten elf Kirchen und Friedhöfe sowie vier Gemeindehäuser und Winterkirchen verwaltet“.

Für eine Bewerbung nach Schlagenthin habe vieles gesprochen, lässt er in der kurzen Vorstellung seine neue Gemeinde wissen. Die Struktur in seiner bisherigen Arbeit habe es mit sich gebracht, sich mit vielen fachfremden Aufgaben auseinandersetzen zu müssen. Jetzt hoffe er, sich als Gemeindepädagoge und als Pfarrer in Schlagenthin auf die „inhaltliche Arbeit konzentrieren zu können“.

Miteinander überLebensfragen sprechen

Miteinander über Lebensfragen ins Gespräch zu kommen, sei ihm wichtig. Ihm würden vielfältige Gottesdienstformate wie Taizè-Andachten, Tagzeiten-Gebete, Thomas-Messen, der Weltgebetstag und viele mehr am Herzen liegen, schreibt Alexander Schwartz im Gemeindebrief der Kirchspiele Nitzahn und Stremme.

Seine Auffassung sei unter anderem von dem deutschen Theologen, Kirchenpolitiker und Philosophen Friedrich Schleiermacher (1768 bis 1834) geprägt. Schleiermacher setzt sich vor dem Hintergrund der Aufklärung mit dem Kern der Religion auseinander. „Religion kommt von Innen“, definierte er ihn.

Die Stelle als Pfarrer war im Bereich Schlagenthin seit Sommer des vergangenen Jahres vakant und wurde zuletzt besetzt mit Pfarrerin Magdalene Wohlfahrt, die in den Ruhestand gegangen war.

Alexander Schwartz konnte im Zuge seines Bewerbungsverfahrens bei einem Familiengottesdienst zum Palmsonntag in Schlagenthin als auch beim Jugendkreis in der Jungen Kirche Genthin überzeugen.

Der Kreiskirchenrat wählte den jungen Theologen im April einstimmig in seine neue Stellung.