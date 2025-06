Angebote an Land und im Wasser Neuer Schwung auf dem Campingplatz in Zabakuck: Diese Neuerungen erwartet die Gäste zum Sommer

Touristenzentrum und Campingplatz in Zabakuck stehen seit dieser Saison unter neuer Leitung. Mit neuen Anschaffungen soll das Angebot für die Gäste erweitert werden. Was gemacht wurde und was noch geplant ist.