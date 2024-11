Alle Bürger sind aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Was man über die Wahl wissen sollte.

Bürgermesiterwahl in Genthin 2024

Wahlzettel wird in einen Wahlurne gesteckt - Genthin wählt einen neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin.

Genthin - 11.578 wahlberechtigte Genthiner sind am Sonntag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen.

Ein Teil, nämlich 1.646 von ihnen, haben bereits Briefwahl angemeldet – Stand Freitag 9.30 Uhr, wie die Stadtwahlleiterin Carola Elsner auf Nachfrage informiert. Bis Freitag, 18 Uhr konnten im Briefwahlbüro in der Meldebehörde noch regulär Briefwahlunterlagen abgefordert werden, für absolute Sonderfälle sei dies sogar noch Sonnabend und Sonntag jeweils bis 12 Uhr möglich.

Unter Sonderfällen versteht mal laut Carola Elsner, Verhinderungen wie eine Krankheit oder andere Dinge, die es einem Wähler unmöglich machten, seine Unterlagen im regulärem Zeitraum bei der Stadt einzuholen. Die Briefwahlunterlagen selbst, hat man sie denn ausgefüllt, können bis Sonntag 18 Uhr in den Briefkasten der Stadt Genthin eingeworfen werden.

Am Sonntag werden dann zwölf Wahllokale ihre Türen für die Genthiner öffnen, plus drei Briefwahllokale. Leider seien davon nur nicht alle barrierefrei (Rathaus, Uhlandschule, Kita Käthe Kollwitz, Mützel und Gladau), aber das sei dem geschuldet, dass ein Wahllokal auch noch viele andere Kriterien erfüllen müsse, wie die Wahlleiterin erklärt, daher sei die Wahl so getroffen worden. „Wir tun unser Bestes, aber alle Vorgaben einzuhalten ist schwer“, betont sie.

Mit den Wahlhelfern habe es gut geklappt. Bis auf zwei der Wahllokale konnten alle mit acht Helfern besetzt werden. „Wir sind für jede helfende Hand aus der Öffentlichkeit dankbar“, sagt Elsner. Nur mit Freiwilligen aus der Verwaltung sei so eine Wahl nicht machbar. Dafür gibt es auch ein kleines Erfrischungsgeld: 35 Euro für den Wahlvorsteher, alle an- deren Wahlhelfer bekommen 25 Euro.

Acht Kandidaten auf dem Wahlzettel?

Alle regulären Wähler können am Sonntag ihre Stimme von 8 bis 18 Uhr abgeben. Daanch wird ausgezählt. Günstig sei es, ein gültiges amtliches Ausweisdokument dabei zu haben und die Wahlbenachrichtigung. „Da wir eine Stichwahl nicht ausschließen können, werden die Benachrichtigungen aber wieder mitgegeben und nicht einbehalten“, informiert Elsner.

Auch wichtig zu wissen: Auf dem Stimmzettel werden acht Kandidaten zu finden sein. Wer den Wahlkampf verfolgt hat, wird sich wundern, denn zwei Kandidaten, nämlich Matthias Günther und Thilo Voigt, haben in den letzten Wochen ihre Kandidatur zurückgezogen. Ist da was schief gegangen?

„Nein“, ist dazu die ganze klare Aussage aus dem Rathaus. „Die Frist der Rücknahme einer Kandidatur war abgelaufen. Da beide als Kandidaten vom Wahlausschuss bestätigt waren, stehen sie deshalb jetzt drauf“, erklärt die Wahlleiterin. De facto könnten sie so noch gewählt werden, müssten bei einer absoluten Mehrheit auch das Amt ausdrücklich ablehnen. Dann müssten Neuwahlen angesetzt werden. Eine Annahme des Amtes wäre aber auch noch möglich. Auch würden sie bei einer Stichwahl , wenn sie denn auf Platz 1 oder 2 landen, als Kandidat wieder auf dem Stimmzettel landen.

Noch im Rennen sind Alexander Otto, Guido Röthig, Udo Krause, Dagmar Turian, Peter Wiedicke und Sarah Wöhling.

Die Volksstimme hat alle Kandidaten vorgestellt. Über die Links kann dies nachgelesen werden.