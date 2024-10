Am 10. November wählt Genthin ein neues Stadtoberhaupt. Die Volksstimme stellt die Bürgermeisterkandidaten im Porträt vor. Heute: Udo Krause (SPD)

SPD-Politiker Udo Krause will Stadtchef werden: Ein Dorfkind mit Auslandserfahrung

Genthin. - Udo Krause (40) ist einer von zwei der acht Genthiner Bürgermeisterkandidaten mit Parteibuch. Seit 2010 ist er Mitglied der SPD.

Ist eine Parteimitgliedschaft für einen Bürgermeister von Vorteil? Udo Krause sagt, dass es sicher Vor- und Nachteile gibt. Man sei per se bestimmt kein besserer oder schlechterer Bürgermeister, wenn man in einer Partei organisiert ist.

Aber die Mitgliedschaft in der SPD, das Programm und die Statuten, würden ihm als möglichen Genthiner Bürgermeister eine Basis gehen, auf der er stehen würde, um auf diesem Fundament sich den Aufgaben eines Bürgermeisters zu widmen.

Lesen Sie auch: Bürgermeisterwahl Genthin 2024: Der Ex will es nochmal wissen

Kommunalpolitische Erfahrung hat Udo Krause bisher als Mitglied im Tucheimer Ortschaftsrat (2014 bis 2024) und als Mitglied im Genthiner Stadtrat (seit 2019) gesammelt.

Vorsitzender im Genthiner Umweltausschuss

Im neuen Genthiner Stadtrat ist Krause kürzlich zum Vorsitzenden des Wirtschafts- und Umweltausschusses gewählt worden. Er ist einer von zwei SPD-Vertretern im Genthiner Rat. Das SPD-Duo bildet mit zwei Linken und einem Grünen eine Ratsfraktion.

Innerhalb der SPD ist Krause stellvertretender Genthiner Ortsvereinsvorsitzender. Im Altkreis Genthin gibt es aktuell etwa 35 SPD-Mitglieder, wovon gut 15 sich „aktiv“ einbringen. Udo Krause fand übrigens nach einem Praktikum in der SPD-Landtagsfraktion in Magdeburg bei den Sozialdemokraten seine politische Heimat.

Lesen Sie auch: Genthins amtierende Stadtchefin Dagmar Turian will bei der Wahl antreten

Krauses Heimatort ist Tucheim, wo er aufgewachsen ist und bis heute lebt. Hier hat er als „Dorfkind“ die Schule bis zur 10. Klasse besucht und ist als Truppführer aktives Mitglied der örtlichen Feuerwehr.

Krause wurde besonders durch seinen Opa Heinrich Neumann geprägt. Der habe ihm nicht nur das Schachspielen beigebracht, sondern auch das Interesse geweckt, durch Reisen ins Ausland den Horizont zu erweitern. Dazu hatte Udo Krause, der nach der 10. Klasse das Wirtschaftsgymnasium in Burg besucht hat, nach seinem Studium der Politikwissenschaft und Geschichte Gelegenheit.

Udo Krause sammelte Auslandserfahrungen nach dem Studium

Udo Krause: „Nach dem Studium stand mir die Welt offen. Ich sammelte wertvolle Erfahrungen im Ausland, unter anderem in Großbritannien und Russland, wo ich an verschiedenen Projekten mitarbeitete.“

Anschließend war Krause in der freien Wirtschaft tätig, unter anderem, nach einer Weiterbildung zum Versicherungsfachmann, als Selbstständiger in der Versicherungsbranche. Seit 2022 ist Krause nun wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter der SPD-Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser, die ihren Wahlkreis in Brandenburg/Havel hat.

Lesen Sie auch: Ärgerlich: Investor möchte neue Wohnungen bauen aber Projekt in Tucheim kommt nicht voran

Das Ergebnis der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September hat ihn da natürlich gefreut. „Seine“ Abgeordnete hat es wieder in den Potsdamer Landtag geschafft.

Abgewählt worden war hingegen am 9. Juni der bisherige Genthiner Bürgermeister Matthias Günther. Udo Krause gehörte zu den Stadträten, die dafür den Weg frei gemacht hatten.

Bürgermeisterwahl am 10. November in Genthin

Dass es nun mit der vorgezogenen Bürgermeisterwahl am 10. November einen Neuanfang gibt, findet Krause gut und richtig. „Wir haben einige Baustellen, zuerst natürlich der fehlende kommunale Haushalt, der jegliche Entwicklung bremst“, so Krause.

Wo würde Udo Krause als Genthiner Bürgermeister die Prioritäten setzen? Er nennt unter anderem den Erhalt und den Ausbau des Sport- und Schwimmhallenkomplexes mit energetischer Sanierung. Auch die Sanierung des Stadtkulturhauses würde er vorantreiben.

Oft gelesen: Warum das Haushaltsdesaster in Genthin 2024 unbedingt ein Ende haben muss

Als wichtige Projekte benennt Krause auch den Neubau des Genthiner Feuerwehrgerätehauses und der Tucheimer Kita. Auch ein Konzept für den Altenplathower Volkspark und den Wasserturm sowie die Einrichtung einer Hundewiese gehören zu Krauses Vorhaben, ebenso wie der Ausbau des Radwegenetzes. Auch für mehr Schnellladesäulen für die E-Mobilität würde sich Krause stark machen.

Alle Förderprogramme müssen für Genthin abgeklopft werden

Wichtig wäre es für Krause auch, einen Mitarbeiter in der Stadtverwaltung zu haben, der nur dafür zuständig ist, alle möglichen Förderprogramme darauf abzuklopfen, ob damit anstehende Projekte in Genthin und den Ortschaften kostengünstig für die Kommune umgesetzt werden könnten. Nachbargemeinden würden vormachen, wie das geht.

Als möglicher Bürgermeister würde Krause auch dafür stehen, den Kontakt der Verwaltung mit den Ortschaftsräten wieder zu intensivieren, unter anderem damit, dass immer ein Vertreter der Verwaltung an den Ortschaftsratssitzungen teil- und Fragen sowie Probleme zur gemeinsamen Lösung nach Genthin mitnimmt.