Klassentreffen in Derben Nur noch sieben Ehemalige sind dabei

Vor 70 Jahren waren 16 Mädchen und Jungen in die Schule in Derben eingeschult worden. Aus diesem Anlass kamen nun sieben ehemalige Schülerinnen und Schüler zum nunmehr vierten Klassentreffen in der Gaststätte „Zur Linde“ in Derben zusammen.