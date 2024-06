Genthin - In Genthin trifft sich demnächst wieder eine Runde von Freizeitsängern. Am 26. Juni und am 10. Juli wird um 19.30 Uhr in der Jungen Kirche in der Schulstraße ganz nach Herzenslust gesungen. Zum Repertoire gehören Schlager, Oldies und Kirchenlieder.

Ziel der Treffen sei nicht gemeinsam aufzutreten, sondern gemeinsam aus Spaß an der Freude Lieder zu singen, hatte Initiatorin Beate Gohr erklärt. Die Genthinerin hatte das offene Singen für jeden während eines Aufenthaltes in einem Kurort kennengelernt und es versuchsweise in Genthin angeboten.

Bis zu 30 Teilnehmer machen mit

Die Aktion sei sehr gut angekommen. Zwischen 20 und 30 Hobbysänger hatten sich der Runde angeschlossen und viel Spaß an der Sache. So war schnell klar: Es geht weiter.

Nach den beiden Terminen im Juni und Juli gibt es eine kleine Sommerpause im August, bevor es mit dem offenen Singen weitergeht. Geplant sind nach aktuellem Stand der 11. September, der 9. Oktober, der 13. November und der 11. Dezember.