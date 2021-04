Öffentliche Präsentation im Altenplathower Volkspark entfällt

Genthin

Die für Mittwochnachmittag (28. April) um 17 Uhr geplante Präsentation der Entwürfe zur Umgestaltung des Volksparkes in einer Freiluftveranstaltung vor Ort ist abgesagt. Ursprünglich sollte die Fachplanerin vor Ort sein, das Konzept vorstellen und Nachfragen von Einwohnern zu beantworten.

Die Veranstaltung werde aufgrund der Corona-Situation auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch unter Berücksichtigung der aktuellen, zusätzlichen Beschränkungen für die Bevölkerung werde auf die Veranstaltung verzichtet, da diese eine größere Ansammlung von Personen provoziert, die im privaten Bereich nicht zugelassen sind.

„Dennoch wird die Entwurfsplanung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“, teilt Bürgermeister Matthias Günther der Redaktion mit. Die Unterlagen können auf der Internetseite der Stadt Genthin eingesehen werden.

Möglichkeit für Stellungnahmen von Einwohnern und Vereinen

Zwischen dem 29. April und dem 21. Mai haben Einwohner, Organisationen und Vereine die Möglichkeit, Stellungnahmen oder Vorschläge zu den Projektentwürfen abzugeben. Dies kann in Schriftform per Brief oder E-Mail erfolgen, wobei dazu entsprechende Kontaktdaten anzugeben sind. Dazu kann die E-Mail-Adresse stadtverwaltung@stadt-genthin.de verwendet werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Unterlagen in der Stadtverwaltung einzusehen, wobei dazu im Vorfeld ein Termin zu vereinbaren ist. Kontakt ist über die Telefonnummer 03933/ 876407 oder 03933/876317 möglich.

Diskussion bei Facebook

Auch könne die Gestaltung des Volksparkes auch auf Facebook diskutiert werden. Nach Ablauf der Auslegungsfrist sollen alle Hinweise und Stellungnahmen fachliche bewertet und abgewogen werden.

Die Ergebnisse werden dann den zuständigen Fachausschüssen vorgelegt und durch den Stadtrat der Stadt Genthin entschieden. Eine Entscheidung ist für Juli 2021 vorgesehen.