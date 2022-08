Fahrzeug-Klassiker Oldtimertreffen im Kloster Jerichow: Diese Höhepunkte stehen auf dem Programm

Ob Simson, Trabant oder Sportroadster – am Sonnabend, 6. August, 2022 gibt es am Kloster Jerichow wieder jede Menge Oldtimer zu erleben. Die Oldtimerfreunde Jerichow erwarten viele Gäste aus dem In- und Ausland.