Wählen Sie die Top-3-Titel von Joe Carpenter für ein Facebook-Konzert.

Genthin l Mit einer von seinen Fans bestimmten Hitparade ersetzt der Rathenower Sänger Joe Carpenter abgesagte Konzert im Kreishaus. Ein Vorschlag der Genthiner Volksstimme-Redaktion stieß sofort auf das Interesse des Sängers. „Eine wunderbare Idee, das machen wir“.

Sie dürfen nun aus 19 Carpenter-Titeln, die wir gemeinsam mit dem Sänger vorschlagen, ihre Top-3 auswählen. „Die drei Lieder, die die meisten stimmen bekommen, werde ich am 28. März in einem Mini-Wohnzimmerkonzert auf meiner Facebookseite live singen“, kündigt der Sänger an. Außerdem stellt er zwei neue Titel vor.

19 Lieder zur Auswahl

Folgende Titel stehen zur Wahl: 1. Alles andere findet sich, 2. Alleine sein, 3. Ans Meer, 4. Lass uns geh´n, 5. Letztes Jahr, 6. Ohne Dich, 7. Träumen, 8. Frei, 9. Nimm mich in den Arm, 10. Dass Du bleibst, 11. Was Dich bewegt, 12. Wenn sie könnte..., 13. Verlier Dein Lachen nicht, 14. Meer und Wind, 15. Endlich wieder Sommer, 16. Das kann mir keiner nehmen, 17. Schneegeflüster, 18. Urlaub auf der Ranch, 19. 100 Kilometer. Reinhören geht bei Musik-Download-Plattformen oder auf der Facebookseite des Sängers über Verlinkungen: https://de-de.facebook.com/joecarpentermusik.

Mitmachen können Sie entweder, indem Sie Ihre Favoriten in die Kommentarspalte auf der Facebookseite von Joe Carpenter schreiben oder wenn Sie der Volksstimme unter Redaktion.Genthin@Volksstimme.de schreiben oder auch anrufen 039 33/8734 63.

Verraten Sie uns, wenn sie mögen, weshalb Ihnen ein Lied besonders gefällt. Bis Freitag, 27. März um 12 Uhr ist Einsendeschluss. Dann wird ausgewertet. Joe Carpenter erhält unsere Ergebnisse und fügt sie mit seinen zusammen. Am Sonnabend, 28. März gibt es ein Facebook-Live-Video. Die genaue Zeit gibt es noch.