Ausbau abgeschlossen: Ortsdurchfahrt in Brettin wieder für den Verkehr freigegeben

Die Ortsdurchfahrt in Brettin ist wieder für den Verkehr freigegeben, verschiedene Restarbeiten an der K 1199 stehen allerdings noch aus. Ab sofort dient die Strecke als Umleitung für die nächste Baumaßnahme in Genthin an der B 1.