Noch bis zum 13. November 2025 bietet das Oschersleber Fundbüro einige Fahrräder an, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. So kann an der Auktion teilgenommen werden.

Die Stadt Oschersleben (Bode) bietet erneut Fundfahrräder zum Verkauf an. Die aktuelle Auktionsrunde für verbindliche Gebote läuft demnach noch bis Donnerstag, 13. November, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Bei den Objekten handele es sich demnach ausschließlich um Fahrräder, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist abgelaufen sei. „Die angebotenen Fahrräder befinden sich in unterschiedlichem Zustand – einige sind sofort fahrbereit, andere hingegen reparaturbedürftig.“ Darunter befinden sich auch eine Auswahl von Damen- und Kinderfahrrädern.

Interessenten können ihr Gebot unter Angabe des vollständigen Namens, sowie der Adresse Telefonnummer, Auktionsnummer und dem gebotenen Betrag per E-Mail an fundbuero@oscherslebenbode.de senden. Der Zuschlag erfolgt an den Bieter, der bis zum Ablauf der Gebotsfrist (13. November) das höchste Gebot abgegeben hat. Bei mehreren identischen Höchstgeboten erhält das zuerst eingegangene Gebot den Zuschlag. Abgegebene Gebote sind verbindlich, das Mindestgebot beträgt 10 Euro, informiert die Verwaltung zu den Teilnahmebedingungen.

Fahrrad-Auktion in Oschersleben: Zuschlag für Bieter mit Höchstgebot

Weiter heißt es, dass nur der Meistbietende unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist über den Zuschlag informiert wird. Eine Benachrichtigung im Falle einer Überbietung während der Angebotsfrist erfolge nicht. Mit Abgabe des Höchstgebots verpflichtet sich demnach der Bieter zur Zahlung des gebotenen Betrages sowie zur Abnahme der entsprechenden Fahrrads. „Die Veräußerung erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und im jeweils ersichtlichen Zustand. Es können keine verbindlichen Angaben zum technischen Zustand, zur Funktionsfähigkeit oder zu sonstigen Eigenschaften gemacht werden“, so die Verwaltung.

Die angebotenen Fahrräder sowie weitere Informationen zur Versteigerung und den Teilnahmebedingungen sind unter www.oscherslebenbode.de/Versteigerungen zu finden.