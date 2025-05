Der große Tanz in den Mai lockte zahlreiche Besucher auf den Festplatz am Pareyer Jugendhaus. Neben dem neuen Flohmarkt sorgten verschiedene Gesangs- und Tanzkünstler für Unterhaltung. Das wurde geboten.

Parey tanzt in den 1. Mai: Ein musikalisches Fest am Jugendhaus

Zum Auftakt führten die Kinder der Kita „Sonnenschlößchen“ ein buntes Programm auf und animierten das Publikum beim Tanz in den Mai in Parey.

Parey. - Gleich zwei Maibäume wurden in Parey aufgestellt: Am Vormittag erfolgte das traditionelle Aufstellen auf dem Marktplatz, am Nachmittag wurden die Feierlichkeiten auf dem Dorfplatz am Jugendhaus fortgesetzt.