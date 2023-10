Der Heimatverein „Wir sind Güsen bietet im Jahr 2024 zwei Konzert-Höhepunkte auf der Freilichtbühne in Güsen an. Dabei kommt sowohl die jüngere als auch die ältere Generation auf ihre Kosten.

Das verspricht einen Riesenspaß. Das angesagte DJ-Duo „Gestört aber Geil“ kommt im Sommer 2024 nach Güsen. Hier eine Aufnahme vom Spring-Break-Festival am Goitzschesee in Pouch. Rund 25 000 Besucher feierten am ehemaligen Tagebaurestloch bei Bitterfeld.

Güsen - Ob „Karat“ oder „Münchener Freiheit“, einige Musikgrößen aus Deutschland gaben sich bereits auf der Freilichtbühne in Güsen ein Stell-Dich-Ein. Und auch für das kommende Jahr ist es dem Heimatverein gelungen, wieder zwei Hochkaräter der Musikszene nach Güsen zu holen.

„Wir denken, dass wir mit unserer Auswahl den Geschmack unseres Publikums treffen werden“, so Martin Müller, Vorsitzender des Heimatvereins „Wir sind Güsen“.

Für die jüngere Generation sind die DJ’s „Gestört aber Geil“ bestimmt interessant. Und der älteren Generation ist das ,Electric Light Orchestra’ (ELO) noch ein Begriff. Uns ist es gelungen, Bill Bates & Band zu engagieren, die an die Musik von ELO bei ihren Konzerten erinnert.

Deutsches DJ-Duo präsentiert sich live

„Gestört aber Geil“ wird sich am 27. Juli 2024 ab 18 Uhr auf der Freilichtbühne in Güsen präsentieren. Das deutsche DJ-Duo, das auch schon in Genthin gespielt hat, besteht aus Marcel Stephan, geboren 1990 in Querfurt, und Nico Wendel, geboren 1984 in Sangerhausen. Kennengelernt haben sich die beiden in der Discothek „My Ccools World“ in Sangerhausen. Dort legten sie regelmäßig Platten auf. Im Oktober 2010 beschlossen sie, „Gestört aber Geil“ zu gründen. Die Grundlage ihrer Musik ist eine Mischung aus melodischem Tech House und House gepaart mit Pop-Stücken.

Ihren Durchbruch feierten die beiden auf dem „Sputnik Springbreak“ an der Goitzsche bei Bitterfeld 2012. Ihre erste veröffentlichte Single „Unter meiner Haut“ war ein Cover-Song, die sie mit Koby Funk und Wincent Weiss aufnahmen. Der Song erreichte im Juli 2015 in den deutschen Charts Platz sechs und wurde mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Ihr erstes Album mit dem Titel „Gestört aber Geil“ erschien am 8. Januar 2016. Es stieg in den deutschen Charts auf Platz zwei ein.

Das Spannende an „Gestört aber Geil“ ist, dass man nie weiß, welchen Song sie als nächstes in ein neues Sound-Gewand hüllen werden. Von „Another Day in Paradise” bis „Hypa Hypa” von den Trancecore-Spaßmachern Eskimo Callboy, vom Klassiker bis zum brandneuen Track, von der Ballade bis zur Rocknummer. Alles ist möglich.

Erinnerung an ein legendäres Orchester

Phil Bates & Band, die die Musik des „Electric Light Orchestra“ (ELO) performen, sind am 24. August 2024 ab 18 Uhr live auf der Freilichtbühne in Güsen zu erleben. Bis heute gelten die Classic-Rock-Songs vom „Electric Light Orchestra“ zu den populärsten Oldies der Welt. Sie produzierten viele unvergessliche Ohrwurm-Hits. Ihr Markenzeichen war ein mitreißender Mix aus energiegeladenen Rocksounds und edlen Klassiklängen. Das „Electric Light Orchestra“ gehört mit 27 Top-40 Songs in den UK-Single Charts zu einer der erfolgreichsten Bands in den britischen Chartgeschichte.

Auch nach dem Ausstieg von Jeff Lynne im Jahr 1986 wirkt die Dynamik der Klassiker wie „Roll Over Beethoven“, „Telephone Line“, „Sweet Talking Woman“ und andere noch immer nach. Der ehemalige ELO-Part II-Sänger und Gitarrist Phil Bates hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Mega-Hits zurück auf die Bühne zu bringen.

Gemeinsam mit sorgfältig ausgewählten Instrumentalisten und Sängern reproduziert er den speziellen Sound der britischen Originalband. Hier erwartet die Besucher keine billige Kopien, sondern aufwändig arrangierte Songs, die neue und frische Klangfarben von Phil Bates und seiner Band tragen.

Phil Bates war bereits 1978 mit dem „Electric Light Orchestra“ und dessen Gründer Jeff Lynne auf Spaceship World Tour und hat als Sänger und Gitarrist des „Electric Light Orchestra Part II“ und der Nachfolgeformation The Orchestra“ den ELO-Sound bedeutend mitgeprägt.

Heute führt Phil Bates als Frontmen seine eigene ELO-Formation, die „Electric Light Band“, die bis heute Maßstäbe für alle Fans des „Electric Light Orchestra“ setzt. Die „Electric Light Orchestra“-Songs werden authentisch, leidenschaftlich und energiegeladen gespielt. Stilvolle Arrangements, coole Stimmen und überzeugende Solisten sorgen dafür, dass Phil Bates und seine Band als einzigartige „Electric Light Orchestra“-Show gehandelt werden. Mit weit über 500 Konzerten und Festivalauftritten setzt Phil Bates Version vom „Electric Light Orchestra“ weltweit Akzente, ob in Südafrika, Russland, Kanada oder Deutschland.

Der Kartenvorverkauf für beide Konzerte beginnt voraussichtlich im November. Der genaue Termin und wo es die Karten gibt, wird rechtzeitig bekannt gegeben.