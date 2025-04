Ruhige Reform in Genthin? Denkste! Obwohl die Hebesätze gleich blieben, erleben einige Eigenheimbesitzer eine saftige Erhöhung ihrer Grundsteuer.

Plötzlich teurer wohnen! So schlägt die Grundsteuer-Reform in Genthin zu

Grundsteuer-Hammer in Sachsen-Anhalt

Auf Eigenheimbesitzer kommen in der Region höhere Kosten zu.

Genthin - Während die Grundsteuerreform in anderen Kommunen für deutlich Zündstoff sorgt, blieb es in Genthin bislang eher ruhig. Ein Grund dürfte sein, dass die bisherigen Berechnungssätze für die Grundsteuer in Genthin nicht verändert wurden. Und doch zahlen Eigenheimbesitzer mehr als vorher. Das ist der Grund.