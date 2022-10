Plötzlicher Tod von Bürgermeister Harald Bothe löst im Jerichower Land Bestürzung aus

Der plötzliche Tod des Bürgermeisters von Jerichow, Harald Bothe, löste bei Freunden und Weggefährten im gesamten Landkreis Jerichower Land Bestürzung und Trauer aus. Überall zeigten die Menschen ihre Anteilnahme an dem schrecklichen Verlust. Die Einwohner von Klietznick stellten brennende Kerzen in die Fenster ihrer Häuser.

Jerichow - Der plötzliche Tod des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Jerichow, Harald Bothe, am Freitag letzter Woche löste in der Familie, bei Freunden, Mitstreitern und Einwohnern der nördlichsten Kommune des Jerichower Landes Bestürzung und Trauer aus. Überall zeigten die Menschen ihre Anteilnahme an dem schrecklichen Verlust. Der 63-jährige Stadtchef verstarb, wie es heißt, an den Folgen eines Unfalls, der ihn wenige Tage zuvor ereilte.