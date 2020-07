In der Gröblerstraße in Genthin sichert die Kriminalpolizei Spuren. Foto: Simone Pötschke

Ein Genthiner hat einen 32-Jährigen auf offener Straße mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Nun wurde Haftbefehl erlassen.

Genthin (vs) l Ein 34-jähriger Mann aus Genthin sitzt nach einer Messerattacke auf einen 32-Jährigen in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizeidirektion Stendal am Donnerstagnachmittag mit. Den Angaben nach wurde der mutßmaßliche Messerstecher auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Vormittag dem Haftrichter in Burg vorgeführt, der ihn in die JVA Burg bringen ließ.

Der Mann hatte einen Genthiner am frühen Mittwochmorgen auf offener Straße mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der Tat war ein Streit vorausgegangen. Anschließend stellte sich der 34-Jährige selbst der Polizei und wurde vorläufig festgenommen.

Das Opfer wurde in ein Krankenhaus nach Brandenburg gebracht.