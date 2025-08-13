Als die Deutsche Post den Standortwechsel der Filiale verkündete, dachten viele, dass „Lotto am Markt“ schließt. Doch Annette Zunder hat ganz andere Pläne.

"Machen Sie zu?" – Wie ein Missverständnis eine Ladenbesitzerin aus Genthin bewegt

Ladenbesitzerin Annette Zunder hat neue Pläne, jetzt wo die Postannahmestelle aus dem Laden verschwindet. Sie stellt aber klar: Das Geschäft bleibt!

Genthin. - In Genthin herrscht derzeit Verwirrung rund um den Wechsel einer DHL-Servicestelle. Die Deutsche Post hatte in einer Pressemitteilung die Verlagerung des Servicepunkts vom „Lotto am Markt“ zur „Druck Vision“ in der Brandenburger Straße 15 angekündigt. Dabei kam es allerdings zu einem Missverständnis, das für Irritationen bei vielen Kundinnen und Kunden sorgte.