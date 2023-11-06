Literatur, Familienprogramm, Film und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 16. Dezember 2025, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 16. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Weihnachtslesung mit Claudia Michelsen in der Magdeburger Johanniskirche

Für den 16. Dezember steht in der Johanniskirche um 19 Uhr ein literarisch-musikalischer Abend im Kalender. Schauspielerin Claudia Michelsen, unter anderem bekannt aus dem Magdeburger „Polizeiruf 110“ und vielfach ausgezeichnet, gestaltet eine Weihnachtslesung, die die ganze Bandbreite der Adventszeit einfängt: Wärme und Glanz ebenso wie Enttäuschungen, schiefe Erwartungen und die kleinen Dramen rund um falsche Geschenke. Mit ihrer charakteristischen Stimme führt Michelsen durch besinnliche, humorvolle und berührende Texte und zeichnet dabei winterliche Szenen nach, die vom prallen Familienleben bis zu stillen Momenten der Einkehr reichen.

Begleitet wird sie vom jungen Jazz-Trompeter Jakob Bänsch, einem der aufstrebenden Talente der europäischen Szene, dessen preisgekrönte Klangsprache moderne Jazzfarben mit klassischer Eleganz verbindet. Seine Arrangements verleihen der Lesung eine zusätzliche Atmosphäre, die zwischen vertrauter Weihnachtlichkeit und ungewöhnlichen musikalischen Wendungen oszilliert. Die Veranstalterinnen sprechen von einer Einladung zu entschleunigten Momenten in einer oft übervollen Vorweihnachtszeit – einer Gelegenheit, Geschichten neu zu hören und den Advent mit einem Hauch von Poesie und musikalischer Feinheit zu erleben.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Die Premiere beginnt diesen Mittwoch um 9 Uhr. Für diese sind noch Restkarten zu haben – ebenso wie für die Aufführungen am 5., vom 9. bis 11. und 15. bis 19. Dezember um 9 Uhr, am 6. und 20. Dezember um 10 Uhr sowie um 11 Uhr am 10. und 16. Dezember. Ein größeres Kartenkontingent gab es noch für Termine für den 27. November und den 2. und 12. Dezember um 9 Uhr, für den 29. November, den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr sowie für den 9., 15. und 17. bis 19. Dezember um 11 Uhr.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen. Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Regisseurin Paulina Neukampf, geboren 1980 in Swinemünde und ausgebildet in Poznan und Hamburg, prägt die Umsetzung. Nach ihrem Studium der Technischen Kybernetik, Polnischen Philologie und Theaterregie sowie ihrer Leitung der Kinder- und Jugendtheatersparte am Theater Paderborn bringt sie ihre erste Arbeit für das Theater Magdeburg auf die Bühne.

Literaturclub im Magdeburger Schauspielhaus

Der Literaturklub am Schauspielhaus wurde 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich Literaturinteressierte ein- bis zweimal monatlich, um sich über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk auszutauschen. Die Auswahl reicht von Klassikern bis hin zu zeitgenössischer Literatur, wobei verschiedene Zeiten und Kontinente erkundet werden.

Dabei werden nicht nur die Inhalte der Bücher diskutiert, sondern auch die Zeitumstände ihrer Entstehung sowie die Biografien der Autorinnen und Autoren. Die Treffen bieten die Möglichkeit, aktuelle Inszenierungen des Theaters mit dem Gelesenen zu verknüpfen und dadurch neue Perspektiven zu gewinnen. Interessierte sind eingeladen, mit eigenen Vorschlägen oder einfach mit Freude am Lesen teilzunehmen.

Die Treffen finden in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich. Als nächstes geht es am 16.12. um F. Scott Fitzgeralds "Der große Gatsby". Es folgen Termine am 13.1. und 3.2., ebenfalls um 19.30 Uhr.

Film: "What a Feeling" im Magdeburger Oli

Das Oli-Kino in der Olvenstedter Straß 25a veranstaltet am 16. Dezember die nächste Ausgabe von Tuesgay – dem queeren Film- und Begegnungsformat – ein. Gezeigt wird "What a Feeling" (Österreich 2024), eine 110-minütige Tragikomödie ab 12 Jahren, die mit warmem Humor und emotionaler Ehrlichkeit von einem Neuanfang erzählt.

Im Zentrum steht die erfolgreiche Ärztin Marie Theres, deren Hochzeitstag anders verläuft als geplant: Ihr Mann Alexander eröffnet ihr überraschend, dass er sich trennen will. Überrumpelt und verletzt flüchtet sie sich in ein Glas – oder zwei – und landet schließlich in der Bar von Bigi, einem Treffpunkt vor allem für Frauen, die Frauen lieben. Dort begegnet sie Fa…, und plötzlich öffnet sich ein Raum für Fragen, Gefühle und Möglichkeiten, die sie bisher nicht zugelassen hat.

"Lost Paradises" in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Galerie Himmelreich läuft die Ausstellung "Lost Paradises". Martina Stark, Katharina Stark und Andreas Köppe zeigen Arbeiten aus Textil, Collage, Objekt und Skulptur, die bis zum 5. Januar zu sehen sind.

Martina Stark beschreibt ihren Ansatz mit Fragmenten und Fundstücken aus dem Alltag, die Spuren von Abnutzung tragen und in Collagen, Zeichnungen oder metallischen Objekten neue Zusammenhänge bilden. Katharina Stark und Andreas Köppe präsentieren Werke, die architekturbezogene Kunst und Weberei verbinden. Ihre Arbeiten legen mehrere Bild- und Bedeutungsebenen übereinander, greifen intuitive Impulse auf und spiegeln Verschiebungen des Wahrnehmens. Vielschichtige Gewebestrukturen und der Einsatz technischer Garne erzeugen Bilder, die je nach Blickrichtung wechseln und teilweise wieder verschwinden.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, geöffnet Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für den 16.12. vorgesehen. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Konzertfotografie: Ausstellung mit Bildern von Matthias Piekacz in der Magdeburger Hochschulbibliothek

Magdeburg rückt Konzertfotografie in den Fokus, da die Hochschulbibliothek Arbeiten von Matthias Piekacz zeigt. Der Fotograf begleitet seit vielen Jahren Konzerte in Magdeburg und darüber hinaus und dokumentiert Momente, die den Charakter von Auftritten prägen.

Seine Auswahl wird im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 gezeigt.

Literaturhaus Magdeburg mit regionaler Literatur

Das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 ist stolz darauf, eine Sammlung zu unterhalten, die eine Fülle von Ressourcen für Literaturinteressierte und Forscher bereithält. "Diese Schätze sind ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung und Verbreitung des literarischen Erbes unserer Region", heißt es seitens der Einrichtung.

Die Sammlung umfasst derzeit rund 20 Nachlässe und Teilnachlässe von Autorinnen und Autoren wie Nomi Rubel, Brigitte Reimann, Jutta Balk, Walter Basan, Heinz Glade, Birgit Herkula, Siegfried Maaß oder Manfred Köppe. Die Sammlung des Literaturhauses Magdeburg enthält Manuskripte, Briefe, persönliche Dokumente und Fotografien, die Einblick in Leben und Werk der Schriftsteller geben.

Ein besonderer Bestandteil der Sammlung ist das Erich-Weinert-Archiv. Neben Fotos, Zeichnungen und Briefen ist dort auch das originale Arbeitszimmer des Magdeburger Dichters mit historischem Mobiliar und persönlichem Inventar zu sehen. Damit bietet das Archiv eine einzigartige Möglichkeit, das Schaffen Erich Weinerts aus nächster Nähe zu erleben. Ergänzt wird das Archiv durch eine Präsenzbibliothek mit etwa 1.500 Titeln. Dazu zählen Werke regionaler Autoren, Literatur über die Kulturgeschichte Sachsen-Anhalts, Anthologien, Biografien sowie Bücher, in denen Magdeburg selbst zum literarischen Schauplatz wird.

Darüber hinaus verfügt die Bibliothek über Zeitschriften und umfangreiche Sammlungen und Pressematerial, aber auch über Fotos von Autoren aus Magdeburg und dem Umland. Bibliothek und Archiv stehen Interessierten zur kostenfreien Nutzung offen, etwa für wissenschaftliche oder heimatkundliche Recherchen.

Die Einsicht ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Geöffnet hat die Einrichtung Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es für "Die Weihnachtsgans Auguste" um 9 und 10.30 Uhr und für "Scrooge - eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 10.30 und 18 Uhr im Puppentheater an der Warschauer Straße 25 keine Karten mehr im Vorverkauf. Auch für "Einmal immer" um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache 140 in der Halberstädter Straße 140 und für "Wir müssen immer lachen" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 waren keine Tickets mehr zu haben.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Abendkasse zu haben.