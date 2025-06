Im Rahmen der dreiwöchigen Radio-Brocken-Sommertour machte das Team zum Auftakt Halt in Parey und zeichnete die Ortschaft aus. Zudem besteht die Möglichkeit, 5.000 Euro zu gewinnen. Wofür das Geld genutzt werden soll.

Parey. - Unter dem Motto „11 Plätze, 11 neue Schätze“ hat das Radio-Brocken-Team am Dienstag Halt auf dem Marktplatz in Parey gemacht. Der Termin markiert den Startschuss der Sommertour, an deren Ende eine der elf Ortschaften 5.000 Euro gewinnen kann.