Die Coverband Rapthor aus Genthin bringt am Sonntag, 25. Januar, frischen Sound auf die große Bühne der Grünen Woche.

Berlin/Genthin - Auch wenn der Landkreis Jerichower Land in diesem Jahr nicht mit einem eigenen Stand auf der Grünen Woche in Berlin vertreten ist – musikalisch ist er dennoch präsent: Die beliebte Pop- und Rock-Coverband Rapthor spielt am Sonntag, 25. Januar, zwischen 10 und 16 Uhr in Halle 23b.

Die vier jungen Musiker – Tobey Heringshausen (Genthin), Phil Keil (Hohenseeden), Noah Mewes (Parey) und Max Gellert (Güsen) – stehen seit knapp drei Jahren gemeinsam auf der Bühne. Mit energiegeladenen Auftritten und ihrem frischen Sound konnten sie bereits zweimal den Jerichower-Land-Songcontest gewinnen.

Auftritte in Jerichow, Güsen und Genthin

Auch Auftritte beim Kneipenfest Genthin, den Jugendweihen Jerichow oder im Vorprogramm von Phil Bates (Electric Light Orchestra) zählen zu ihren bisherigen Highlights. Im Gepäck haben sie nicht nur Songs großer Kollgen, sondern auch den ersten eigenen Titel „„Wenn die Liebe deinen Namen trägt“.

Musikalisch deckt Rapthor ein breites Spektrum ab – von tanzbarer Rockmusik bis hin zu härteren Klängen. Ihr Ziel: das Publikum mitzureißen. Die Grüne Woche läuft noch bis Sonntagnachmittag in Berlin (Messedamm 22). Tickets gibt es online unter tickets.gruenewoche.de.