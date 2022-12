167 Steigerkröpfer ausgestellt Rassetauben locken Fachpublikum nach Ferchland

Der Rassegeflügelzuchtverein Ferchland und Umgebung 2000 richtete am Wochenende in den Räumen der Familie Sens in Ferchland die 7. Gruppensonderschau der Steigerkröpfer im Jerichower Land aus.