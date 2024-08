Zwölf Jahre hat Dornröschen geschlafen - so lange ist es her, dass die Redekiner das Märchen aufführten. Am 24. August wird sich das ändern. Außerdem wartet ein volles Programm.

Redekin - Das Programm steht, die Verträge mit dem Versorger und den Musikern sind unter Dach und Fach, Plakate werben für das Dorffest am 24. August in Redekin. Die örtlichen Vereine, die „Säulen des Events“, stehen wieder in den Startlöchern. Damit kommen auch die Proben des Redekiner Amateurtheaters (R.A.T.) für ihr Sommermärchen, das traditionell gesetzt ist, langsam in den Endspurt.

Seit Mai kommen die 25 Darsteller unter der Leitung von Christine Graf einmal wöchentlich zusammen, um dem Publikum zum Dorffest „Dornröschen“ präsentieren zu können. Seit zwölf Jahren hat es das R.A.T. nicht mehr aufgeführt. Für Dornröschens Wiederbelebung wurde bereits die Kulisse, die Naturbühne, renoviert und instandgesetzt.

Sie wissen, was die Fans erwarten

Bei der Probe am Donnerstag hilft noch ein Manuskript über Textlücken hinweg, aber im Zusammenspiel mit den Männern von Ton und Technik nimmt die Aufführung auch ohne Kostüme langsam Form an. Das Ensemble weiß, was seine Fans von ihm erwarten. Die Aufführung zählt sicherlich zu den Höhepunkten des Dorffestes, der einzige ist es jedoch nicht, betont Daniel Schünicke die Teamarbeit von Vereinen und ortsansässigen Firmen.

Sie haben gemeinsam am Programm für das Dorffest gefeilt, dessen Startschuss um 12.30 Uhr fällt. Der Spaßfaktor kommt dabei im Park nicht zu kurz. Es gebe viele Spiele, eine Tombola, einen Kuchenbasar, Reiten, und auch die Feuerwehr beteiligt sich mit Aktionen, lassen sich die Organisatoren in die Karten schauen. Neu wird dabei ein kleiner Markt mit Ständen sein, kündigt der Ortsbürgermeister an. Interessenten könnten sich unter der Handynummer 0173-5600862 noch anmelden.

Die Herrn der Technik zeichnen für Ton und Musikeinspielung verantwortlich. Simone Pötschke

Christine Graf führt Regie. Simone Pötschke

Gleich zum Auftakt des Festes, um 12.30 Uhr, sind die Besucher eingeladen, das Fußball-Punktspiel zwischen dem SV Eiche Redekin und dem SC Paplitz 07 zu verfolgen und ihrem Favoriten die Daumen zu drücken.

14.30 Uhr gehört die Bühne den Auftritten der Tanzmäuse, der Dancing Kids und der Magic Steps. Bevor sich der Vorhang für das Sommermärchen des R.A.T. hebt, sorgen „Die Reesdorfer Mitteltannen“ noch einmal für Stimmung.

Nachdem Dornröschen wachgeküsst wurde, tanzt Redekin ab 19 Uhr beim Sommernachtsball mit Live-Musik der Gruppe Tick2Loud und Musik aus der Dose von DJ Fred. Für den Ball wird Eintritt erhoben.