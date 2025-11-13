weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Rekordbeteiligung: So tickt der Kopf der Genthiner Mathetalente

Wettbewerb, Talente, Rekord Rekordbeteiligung: So tickt der Kopf der Genthiner Mathetalente

46 Schülerinnen und Schüler knobelten um den Einzug in die Landesrunde der Mathemathikolypiade. Genthin habe eine gute Chance

Von Robert Sonntag 13.11.2025, 06:33
46 Genthiiner Gymnasiasten haben ihr Mathe-Wissen kürzlich auf die Probe gestellt.
46 Genthiiner Gymnasiasten haben ihr Mathe-Wissen kürzlich auf die Probe gestellt. Symbolbild: Soeren Stache

Genthin - Rechnen, Knobeln und jede Menge Köpfchen, das Bismarck Gymnasium war in dieser Woche ganz im Zeichen der Mathematik. Bei der 65. Mathematikolympiade traten so viele Schülerinnen und Schüler an wie noch nie zuvor. 46 Teilnehmende stellten sich den kniffligen Aufgaben und sorgten damit für einen neuen Rekord an der Genthiner Schule.