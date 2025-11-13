46 Schülerinnen und Schüler knobelten um den Einzug in die Landesrunde der Mathemathikolypiade. Genthin habe eine gute Chance

46 Genthiiner Gymnasiasten haben ihr Mathe-Wissen kürzlich auf die Probe gestellt.

Genthin - Rechnen, Knobeln und jede Menge Köpfchen, das Bismarck Gymnasium war in dieser Woche ganz im Zeichen der Mathematik. Bei der 65. Mathematikolympiade traten so viele Schülerinnen und Schüler an wie noch nie zuvor. 46 Teilnehmende stellten sich den kniffligen Aufgaben und sorgten damit für einen neuen Rekord an der Genthiner Schule.