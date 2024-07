Das rasante Rasentraktorrennen am Rodelberg in Genthin feiert ein Vierteljahrhundert Pistengaudi. Am 3. August werden wieder die Motoren heulen und die Auspuffe qualmen.

Genthin. - Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Der Berg ruft“. So sagt es Rainer von Ende, der Organisator des alljährlichen Rasentraktorrennens in Genthin am Rodelberg. Am 3. August geht es dann wieder um die Sachsen-Anhalt-Meisterschaft heiß her. Und das zum 25. Mal in Folge.