Gerhard Bürger, geschäftstüchtiger Unternehmer, der den Harz liebte und sich hier vielfältig engagierte, ist am 25. Mai im Alter von 87 Jahren gestorben.

Schierke/Derenburg/Hildesheim. - Der Hildesheimer Unternehmer Gerhard Bürger war stets ein Mann der klaren Worte: In einem Jahr wolle er mit anderen Enthusiasten auf seinen Ski die neue Piste am Winterberg nach Schierke hinunterwedeln. Als er die Worte sprach, ging das Jahr 2015 zu Ende und Bürger war mit damals 77 Jahren noch fest davon überzeugt, sein Lieblingsprojekt schnell realisieren zu können. Es hat nicht sollen sein. Bürger, der zahlreiche Hagebaumarkt-Filialen geführt hat, liebte als Unternehmer schnelle und klare Entscheidungen. Beim Seilbahn-Projekt wurde er am Ende zwischen den politischen Fronten zerrieben und gab entnervt auf. Seinem geliebten Harz indes hat der Hildesheimer, der jetzt mit 87 Jahren gestorben ist, viel hinterlassen.