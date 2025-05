Immer mehr Menschen in Deutschland kehren den Kirchen den Rücken zu. Welche Gründe es für Gläubige in Zerbst und Umgebung gibt die Gemeinden zu verlassen.

Mitgliederschwund: Evangelische Gemeinden in Zerbst schrumpfen

Zerbst. - Die Kirchen in Deutschland haben im Jahr 2024 über eine Million Mitglieder verloren. Eine Entwicklung, die auch vor dem Kirchenkreis Zerbst nicht halt macht. In zwei Gesprächen, mit Kreisoberpfarrer Jürgen Tobies und Pfarrer Albrecht Lindemann, geht es um die Entwicklungen der letzten Jahre, die Arbeit der evangelischen Kirche und ihre Stellung in der Gesellschaft.