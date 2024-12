Kleinmangelsdorf. - Mit ihrem 65. Hochzeitstag hat die Ehe von Irmgard und Fritz Zarnbach aus Mangelsdorf (Jerichower Land) einen besonderen Status. Dazu gab es auch viele Überraschungen. Unter anderem mit Chauffeur und Oldtimer.

„Es war damals sehr kalt, sodass ich Unterhose und Unterhemd unter meinem Kleid tragen musste“, teilt Irmgard Zarnbach ihre Erinnerungen an den Tag ihrer Hochzeit mit Ehemann Fritz. 65 Jahre ist das her, ihre Ehe hat nun eisernen Status.

Was seitdem geblieben ist, ist Kleinmangelsdorf. Hier ist die heute 85-Jährige aufgewachsen – damals noch unter ihrem Mädchennamen Holländer. Bis sie eben in Genthin in der Gaststätte „Zur Eisenbahn“ auf ihren Fritz traf. Sie, die angehende Weißnäherin, und er, der Gleisbauer, der in Michelsdorf (Ortsteil Kloster Lehnin) zu Hause war, wurden ein Paar. Und aus ihrer Liebe über die Jahre eine Großfamilie, wenn man so will.

Ein Sohn und eine Tochter werden geboren, die dann selbst Familien gründen. „Sechs Enkel und drei Urenkel“, zählen Irmgard und Fritz auf, würden sie mit Stolz erfüllen. „Und dass wir in einer tollen Nachbarschaft wohnen, in der man sich gegenseitig hilft und umsorgt“, betonen sie.

Nachbarin Ilse Grothe etwa zählt zu denjenigen fleißigen Helfern im Hintergrund, die zum Ehejubiläum für das Jubelpaar einige Überraschungen auf die Beine stellt. Stilecht mit einem Oldtimer, einem Rolls-Royce mit dem Baujahr 1936, werden Irmgard und Fritz Zarnbach nun am Sonnabend zu ihrer Feier im Kreise der Familie chauffiert – eine Ehrenrunde durch ihren Heimatort inklusive.

Fast so, wie vor 65 Jahren, als Vater Ernst Holländer das Hochzeitspaar mit einer Kutsche zum Standesamt fuhr. Die kirchliche Trauung habe es dann in großer Runde in der Dorfkirche gegeben. Auch in diesen Tagen reißt die Riege der Gratulanten, zu denen auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Landrat Steffen Burchhardt zählen, nicht ab.

Wobei das Paar gut bekannt ist: Irmgard hat über zwei Jahrzehnte die Post in der Gegen zugestellt – lange Zeit klassisch mit dem Postfahrrad. Und Fritz ist leidenschaftlicher Jäger gewesen.