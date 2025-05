Die Stadt Jerichow sagt Danke - und das im großen Stil. Mit einer großen Sause im Volksgarten wird erstmals so den Ehrenamtlichen der Gemeinde gedankt. Die Teilnehmer empfehlen das weiter. Auch eine Idee für andere Gemeinden?

Friederike Ernst (links) aus Roßdorf und Christin Brüggemann aus Karow tauschen sich bei der Dankes-Feier in Jerichow aus.

Jerichow - Im Volksgarten von Jerichow herrscht am Freitagabend extrem viel Verkehr. Autos schieben sich über die schmale Straße in Richtung Sportplatz. Menschen pilgern in dieselbe Richtung. Alle haben ein Ziel: den Sportplatz und das dortige Fest.