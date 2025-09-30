weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Spendenscheck übergeben: Rotary-Club Jerichower Land sammelt für die Jugendwehr der Gemeinde Stadt Jerichow

Was wird gebraucht? Worüber würde sich die Feuerwehr der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow freuen? Mitglieder des Rotary-Clubs Jerichower Land werden zum Wunscherfüller, gehen mit konkretem Ziel in Spendensammlung.

Von Anke Hoffmeister 30.09.2025, 16:14
Ulrike Rasch vom Rotary-Club Jerichower Land (links am Scheck) überreicht den symbolischen Scheck an Gudruns Ganske, Stadtjugendwartin von Jerichow.
Ulrike Rasch vom Rotary-Club Jerichower Land (links am Scheck) überreicht den symbolischen Scheck an Gudruns Ganske, Stadtjugendwartin von Jerichow. Foto: Anke Hoffmeister

Jerichow - Mit einem Spendenscheck in den Händen kamen jetzt Anne Ewert und Ulrike Rasch vom Rotary-Club Jerichower Land in die Klosterstadt Jerichow. Bei der Feuerwehr der Stadt hatten sie sich angemeldet.