Müll, Reifen und Asbest brennen: Erneut kämpft die Oschersleber Feuerwehr gegen die Flammen in einem Garagenkomplex in der Neindorfer Straße. Es ist bereits der siebte Einsatz in kurzer Zeit. Trotz allem werden die Garagen weiter vermietet.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 30.09.2025, 17:54
Einsatz für die Feuerwehr Oschersleben: Wieder brennt Müll in den Garagen der Neindorfer Straße.
Oschersleben - Die Anwohner rund um den Garagenkomplex an der Clara-Zetkin-Straße/Neindorfer Straße sind am Wochenende erneut um ihren Schlaf gebracht worden. Denn in der Nacht zum Sonnabend, 27. September, ist es vor Ort abermals zu einem größeren Brandeinsatz gekommen, der den Anwohnern schwer zu schaffen macht.