Zum 53. Mal präsentierte der Carneval Club Waschmittelwerk Genthin seinem Publikum eine Prunksitzung. Dass sie ganz und gar nicht in die Jahre gekommen sind, bewiesen die Karnevalisten in einem mehrstündigen Programm.

Kleiner Saal, große Stimmung - so war es bei der CCW-Festsitzung.

Genthin. - „Rimo-Rimo-Jengteng“, schallte es immer wieder durch den Festsaal des Lindenhofs. Ständig stiegen Raketen, aber nicht mir Feuerschweif, sondern mit Klopfen, Beifall und Jubel. Die Festsitzung des Carnevals Clubs Waschmittelwerk Genthin war einmal mehr ein Erfolg mit der gelungenen Mischung aus Musik, Tanz und Humor.

Die Funkengarde sorgte für Schwung auf der Bühne. Foto: Thomas Pusch

Jan und Jonas setzten in ihrem Beitrag die lokale Brille auf. Foto: Thomas Pusch

Für magische Atmosphäre sorgten die CCW-Teenies. Foto: Thomas Pusch

Der Elferrat, der über dem Saal thront, ist wohl der Einzige, der sich an diesem Abend nicht bewegt. Kein Wunder, er ist aus Pappmaschee. Doch auf und vor der Bühne gibt es bei der 53. Sitzung des CCW Genthin keinen Stillstand. Die Akteure geben alles und das Publikum klatscht sich die Hände rot und lässt die Lachmuskeln nicht zur Ruhe kommen.

Humorvoller Blick aufs Stadtgeschehen

Angela Engel und Sebastian Kroll führen gekonnt durchs Programm, Präsidentin Rita Wagner zeigt sich einmal mehr vielseitig, als Büttenrednerin und auch als Sängerin. Die Jüngsten von den CCW-Krümeln zeigen mit „Ich erkenn dich nur mit Brille“, ihrer Version von „Ich vermiss dich wie die Hölle“, dass es keine Nachwuchssorgen gibt. Für Schwung sorgen auch die Funkengarde und die CCW-Teenies.

Christiane und Carsten sangen von Liebe und Leidenschaft, die die KI nie schafft. Foto: Thomas Pusch

Anders als der Elferrat war das Programm nicht von Pappe. Foto: Thomas Pusch

Stabsärztin Dr. Karla Lauterbach griff bei der Musterung durch. Foto: Thomas Pusch

Die Büttenreden beim CCW haben auch immer einen lokalen Hintergrund. So unterhalten sich Jan und Jonas über die Dezembersitzung des Stadtrates, bei der Bürgermeisterin Dagmar Turian allen mit Dominosteinen etwas Gutes tun wollte. Genthin sei überhaupt lebenswert mit den zahlreichen Kindereinrichtungen und Schulen. „Nur die Jeans muss man woanders kaufen“, greifen sie die Schließung der „Stadthose“ auf.

Die CCW-Krümel bewiesen, dass es keine Nachwuchssorgen im Karneval gibt. Foto: Thomas Pusch

Die CCW-Sänger thematisierten auch das Alter. Foto: Thomas Pusch

Auch Sebastian Kroll schaut aufs Genthiner Geschehen. Wegen eines angeblichen technischen Defekts verfälscht aber ein Echo seine Aussagen. Wenn er sagt, dass es in Genthin vorwärts geht, hallt es „steht, steht, steht“. Auf die Suche nach dem Genthiner Kleinstadt-Flair antwortet es „leer, leer, leer“. Doch am Ende freuen sich die „besten Karnevalsfans von Genthin“, zünden eine weitere Beifallsrakete und jubeln stolz „Rimo-Rimo-Jengteng!“