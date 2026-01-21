Beim Carneval Club Waschmittelwerk (CCW) ist alles bereit für die kommenden Veranstaltungen. Aktuell laufen die letzten Vorbereitungen.

Genthin - Jetzt wird’s närrisch! In wenigen Tagen startet der Carneval Club Waschmittelwerk (CCW) Genthin in seine 53. Festsitzung und verwandelt den Lindenhof wieder in ein Tollhaus der guten Laune.

Am Freitag, dem 23. Januar 2026, heißt es pünktlich um 19:11 Uhr: „Die Festsitzung des CCW ist eröffnet!“ Die Generalprobe ist bereits bestens gelaufen, verrät Präsidentin Rita Wagner, und die letzten Handgriffe laufen auf Hochtouren.

Bunter Mix aus Musik, Sketchen und Gesang

Mit einem Mix aus Musik, Gesang, Tanz, Sketchen und Büttenreden sorgt der Verein auch in diesem Jahr für ein kurzweiliges und niveauvolles Programm – gewürzt mit einem humorvollen Blick auf das aktuelle Genthiner Stadtgeschehen.

Drei Abende voller Witz, Charme und Karnevalsstimmung erwarten das Publikum, denn die Nachfrage war so groß, dass alle Veranstaltungen restlos ausverkauft sind.

Ob auf oder hinter der Bühne – jeder gibt sein Bestes: die Aktiven auf der Showfläche, das Technikteam, das für Licht und Ton sorgt, und natürlich das Lindenhof-Team, das für Speis und Trank zuständig ist. Wenn dann das erste „Helau“ durch den Saal hallt, wird klar: Die Narren sind wieder los und Genthin feiert, als gäbe es kein Morgen!