Winterwetter lässt einen sicheren Spaziergang durch die Stadt nicht zu. Neuer Termin steht bereits fest.

Genthin/ie. - Aufgrund des Wintersturms „Elli“ muss der für den 9. Januar (15 Uhr) geplante Rundgang mit der Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian abgesagt werden. Aus Gründen der Sicherheit haben sich die Volksstimme und die Stadtverwaltung gegen den Rundgang bei winterlicher Witterung entschieden.

Gemeinsam mit Bürgermeisterin wurde bereits ein neuer Termin festgelegt. Angedacht ist Freitag, 23. Januar. Der Ablauf bleibt bestehen. Um 15 Uhr treffen sich alle Teilnehmer am Gebäude der Volksstimme in der Magdeburger Straße 10. Wer möchte, kann bereits ein paar Minuten vorbeischauen, um sich vor dem Abmarsch mit einem frischen Kaffee zu stärken und mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen.

Route entlang des Bahnhofes am 23. Januar

Die Route führt von der Magdeburger Straße direkt in Richtung Bahnhof. Ein besonderer Abstecher ist zum Edlef-Köppen-Platz gegenüber der Bibliothek geplant. Dort steht noch einiges an Gestaltung aus. Der Rückweg führt die Gruppe durch den kleinen Park gegenüber des Bahnhofes.

Anmeldung und Fragen: Der Rundgang endet wieder am Ausgangspunkt in der Magdeburger Straße. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, aber dennoch eine brennende Frage hat, kann diese ebenfalls an die genannte Adresse senden. Die Redaktion wird die Fragen dann stellvertretend während des Rundgangs einbringen: Redaktion. genthin@volksstimme.de.