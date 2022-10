Sanierung der Großen Schulstraße in Genthin: Bauarbeiten sind nicht im Plan

Trinkwasser- und Abwasserverband hat Hausanschlüsse verlegt und ist dabei auf Probleme gestoßen. Eigentliche Straßensanierung steht noch an.

Seit dem Frühjahr sind die Bauarbeiter in der Großen Schulstraße beschäftigt.

Genthin - Seit fast einem halben Jahr wird in der Großen Schulstraße zwischen Berliner Chaussee und Querstraße gearbeitet. Seitdem ist die Straße dicht. Spürbar ist das für Einwohner, die auf kurzem Weg von der Brandenburger in Richtung Grundschule, Getränkemarkt oder Edeka in der Jahnstraße möchten und nun einmal um den Block müssen.