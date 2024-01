Antje und Matthias Teske aus Schlagenthin waren in einem Kinderheim in Johannesburg zu Gast, das sie mit ihrem Verein unterstützen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schlagenthin - Rund 10.000 Kilometer liegen zwischen Schlagenthin und Johannesburg. Also zwischen dem Wohnort der Familie Teske im Jerichower Land und einem Kinderheim in der Nähe der größten Stadt Südafrikas. Diese Distanz überbrückt ein Hilfsprojekt des Vereins Kinderhorizont, den die Familie vor fünf Jahren gegründet hatte. Jetzt waren Antje und Matthias Teske zum ersten Mal zu Gast in der Einrichtung, die von Gastmutter Ana privat betrieben wird. Sie bietet Kindern ohne Eltern oder aus schwierigen Verhältnissen ein geschütztes Umfeld, in dem die Kinder behütet aufwachsen können.