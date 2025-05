Burg/Genthin - Musik für den guten Zweck gibt es mit der Coverband „Schmerzlos“ auf dem Burger Weinberg. Die Gruppe tritt im Rahmen einer Frühsommerparty auf, die vom Rotary Club Jerichower Land veranstaltet wird.

Das Konzert beginnt am Freitag, 6. Juni, um 19.30 Uhr. Wer ab 18 Uhr vorbeischaut, bekommt einen Begrüßungssekt gegen eine Spende. Und nicht nur dann sollen an dem Abend Spenden gesammelt werden. Denn der Rotary Club und die Band unterstützen mit dem Geld die Nachwuchsarbeit des Deutschen Roten Kreuzes Magdeburg-Jerichower Land.

Geld für Ehrenamtliche im Jugendrotkreuz in Genthin

Grundsätzlich werde das Geld den jungen Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz und der Ausstattung zu Gute kommen, erläutert Andy Martius, Vorstand des DRK-Regionalverbandes. Ziel sei es, junge Leute zu gewinnen und diese interessenorientiert auszubilden, etwa im Bereich der Wasserrettung und des Sanitätsdienstes, aber auch im Jugendrotkreuz oder Schulsanitätsdienst, den es auch in Genthin gibt.

Es werde oft nicht bedacht, dass diese Ausbildung durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert werde, daher wolle man mit dem Konzert nicht nur unterhalten, sondern auch die Arbeit des DRK ins Bewusstsein bringen, sagt Paul Janowitz, Gitarrist der Band „Schmerzlos“.

Neue Sängerin kommt aus Magdeburg

Die Gruppe besteht seit 2011 und hat sich im Jahr 2023 neu aufgestellt. In neuer Besetzung bestreitet die Band viele Auftritte und werde auch in Burg ihren typischen Mix aus Rock- und Pop-Klassikern spielen.

Mit dabei sein wird Daniela Zadoin aus Magdeburg, vielen bekannt durch ihre Teilnahme an der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ im vergangenen Jahr. Sie bringt als Jüngste in der Band einige neuere Stücke in das Repertoire. Dadurch gibt es einen Stilmix, der die Zuhörer über Generationengrenzen hinweg unterhalten soll.