Energieversorgung Schock: Wenn es plötzlich in Genthin keinen Strom gibt
Die Anschläge auf das Stromnetz in Berlin haben gezeigt, wie sehr das Leben bei einem Stromausfall eingeschränkt wird. Was würde in einem solchen Fall in Genthin passieren und wie lässt sich sowas vorbeugen?
12.09.2025, 06:17
Genthin - Nach dem gezielten Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz sind Zehntausende Menschen in der Hauptstadt von der Energieversorgung abgeschnitten. Für die Menschen im Jerichower Land stellt sich die Frage, welche Folgen ein längerfristiger Stromausfall in einer Stadt wie Genthin hätte.